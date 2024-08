SELGUS TÕDE Kas seksides põletavad rohkem kaloreid mehed või naised?

Selgub, et mehed saavad seksides veel ühe pisikese lisaboonuse - nad põletavad üldiselt rohkem kaloreid, kui naised. Võrdluseks on toodud, et kui mehed kulutavad seksuaalvahekorra ajal 101 kilokalorit, siis naiste puhul on see number kõigest 69.

Stanfordi seksiekspert professor Leah Millheiser ütles Everyday Healthile, et selle põhjuseks on lihtne ja loogiline asjaolu - need, kes võtavad vahekorra ajal aktiivsema rolli. põletavad rohkem kaloreid. Näiteks asendites, kus naine on peal ja mees lamavas asendis paigal, on kalorikulu võidumees siiski naine.

Ka ei ole kalorikulu pidevalt sama, arvutus on tehtud keskmise kulu välja selgitamiseks. Loomulikult mõjutab seda nii vahekorra pikkus, intensiivsus, voodipartnerite endi füüsiline vorm jne.

Kuigi eelöeldut korrates tuleb iga vahekorra ajal erinev tulemus, mis sõltub kasvõi sooritatud poosidest, on keskmine kalorikulu seksimise ajal umbes 3-4 kilokalorit minutis. Eksperdid on ka öelnud, et kuigi südamelöökide arv ja higi võivad jätta mulje, et tegu on jõusaaliga võrreldava rassimisega, ei asenda see siiski päris treeninguid. Ei füüsilise aktiivsuse ega ka kestvuse mõttes. Pigem võib seksimise ajal kulutatud kaloreid võrdsustada jalutuskäigul põletatutega.