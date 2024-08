Pamela Anderson räägib avameelselt, mis juhtus siis, kui ta lõpetas meigi kandmise

57-aastane «Rannavalve» staar on kergitanud oma meigivabalt käimise otsuse kohta saladusteloori varemgi. Nimelt suri tema hea sõber ja meigikunstnik Alexis Vogel 2019. aastal rinnavähki ja Pamela otsustas, et ilma Alexiseta on tal üldse parem meiki mitte kanda.

Anderson on varasemalt tuntud glamuurse ja sätitud välimuse poolest - tema kohevad blondid juuksed, kriipspeened kulmud ja tumedama pliiatsiga ääristatud huulekontuur koos heleda huulepunaga on teinud temast ühe ilumaailma ikooni ja see kuvand on temaga kaasas käinud juba aastakümneid.

Nüüd aga räägib naine, kui erinevalt on inimesed temasse senisega võrreldes suhtuma hakanud. «Nüüd tulevad minu juurde võõrad inimesed ja ütlevad, et varem ma neile ei meeldinud, aga nüüd küll.» Blond kaunitar lisas People'iga rääkides, et ei kujutanud ettegi, kui palju tähelepanu saab ta pelgalt kosmeetikast loobumisega.

Tema sõnul on ta ka loobunud nooruse taga ajamisest, pidades seda mõttetuks. «Mulle meeldib, et saan nüüd olla lihtsalt mina,» selgitab ta õnnelikult oma viimaseid elutõdesid.