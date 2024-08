HEA TEADA Lihtsad nipid, kuidas võidelda tupekuivusega

Teised levinud põhjused on teatud ravimid (eriti antihistamiinikumid või antidepressandid), vähiravi või autoimmuunhaigused, aga ka psühholoogilised tegurid, nagu stress ja ärevus. Samuti teatud elustiilivalikud, sealhulgas suitsetamine, liigne alkohol ja tugevalt lõhnastatud seebid.

Regulaarne seks soodustab verevoolu suguelunditesse, säilitades tupe elastsuse ja niiskuse. Sellel on ka terve hulk muid eeliseid, sealhulgas stressi leevendamine, une parandamine, põletiku vähendamine meie kehas ja immuunsuse parandamine – kõik need on kasulikud ka tupele.