PAREM ENNETADA Üllatav menopausi sümptom, mis mõjutab silmi

Kuivad silmad, udune nägemine, süvenenud kortsud silmade ümber, kotid silme all, ebamugavustunne kontaktläätsede kandmisel ja punased silmad on mõned kõige levinumad silmadega seotud sümptomid, mida naised võivad menopausi ajal kogeda, selgitas arst Elizabeth Hawkes.

Kuiva silma sündroom mõjutab kuni 61 protsenti perimenopausis ja menopausis naistest. Mõned naised ütlevad, et neil on tunne, nagu midagi oleks silmas ning silmavalged on punased ja verd täis valgunud.

Lisaks soovitab ta menopausis naistel proovida ekraani vaadates järgida üht reeglit. See tähendab, et iga 20 minuti kohta telefonis või arvutis, peaksid tegema pausi ja vaatama vähemalt 20 sekundit midagi, mis on vähemalt kuue meetri kaugusel, sest nii saavad silmalihased lõõgastuda, vahendab Hello!.