HEA TEADA Kas kikerherned on tõesti nii kasulikud, kui arvatakse?

Parem seedimine

Kiudained on seedimise oluline osa, kuid mõned inimesed näevad vaeva, et neid iga päev piisavalt saada. Kikerhernestes on eriti palju lahustuvaid kiudaineid, mis teeb väljaheite pehmemaks ja kergemini liikuvamaks.

Hoiavad kõhu täis

Kiudained ja valgud üheskoos on suurepärane kombinatsioon, mis hoiab kõhu pikalt täis. Kehal kulub valkude seedimiseks kauem aega kui teiste toitainete jaoks. Valk aitab hoida ka näljahormoone kontrolli all, nii et söögiisu on väiksem. Ka kiudained reguleerivad isu ja suurendavad küllastustunnet.

Alandavad kolesterooli

Kõrge kolesteroolitase soodustab südamehaigusi, rasvumist, insulti ja muid tõsiseid haigusi. Kiudainerikkad toidud alandavad kolesteroolitaset ja ennetavad südame-veresoonkonna haigusi.

Tugevamad luud

Kikerhernestes on lisaks kiudainetele ka palju magneesiumi ja kaltsiumi. Need toovad kehale palju kasu, kuid üks suuremaid neist on luude tugevdamine.

Kikerherneste söömise võimalikud ohud

Võid liialdada kalorite ja rasvaga

Kuna kikerherned on tervislikud, võib neid süüa ükskõik kui palju? See ei ole alati nii. Kuigi need on valkude, kiudainete ja paljude kasulike toitainete allikad, tehakse kikerhernestest toiduaineid, mis muutuvad kiiresti kaloripommideks – näiteks hummus ja falafel.