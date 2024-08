MEGHAN MARKLE 43 Seitse peamist põhjust, miks britid prints Harry abikaasat ei salli

Britid armastavad oma riigi kuninglikke traditsioone. Kui Meghan prints Harry ellu ilmus, näitas ta kohe, et ei kavatse kõiki reegleid järgida. Pulmakleit, mis ei sobinud range etiketi raamidesse, ennekuulmatud ja julged otsused, mis ei vasta klassikalistele ootustele - see kõik on saanud Sussexi hertsoginnale saatuslikuks ja põhjustanud brittide vastumeelsust. Rahvale tunduvad sellised muudatused protestina kõige vastu, mida nad on harjunud austama.