Lenna kutsub nädalavahetuseks Setomaale ja julgustab unistusi täide viima

«Minu jaoks on selle piirkonna ja inimeste energia väga maagiline, mis tõmbab. Ja loodus, see imeline rahu ja loodus!», jagab Lenna, kes abikaasa Lauri Mäesepaga suvel täie mahviga Ilmaveerel toimetab ja külalistele parimaid elamusi pakub. «Ma usun, et sügis-talvine periood on kindlasti palju rahulikum ja tempo läheb alla. Katsume siis ka ise selles võimalust puhkamiseks näha.»