VAU Vaata, kui võrratu näeb välja 91-aastane rannapuhkusel peesitav Joan Collins

Näitlejanna Joan Collins puhkab Prantsusmaal Rivieral ja tema postitatud pildid näitavad, et glamuuri tunneb ta läbi ja lõhki ning selged on ka stiilsuse saladused. Ta on Instagrami karusellpostituses avaldanud suvised fotod, kus ta luksusliku jahi tekil värskendavat jooki naudib.

Üheks Collinsi reisikaaslaseks on tema 59-aastane filmiprodutsendist abikaasa Percy Gibson. 32 aastase vanusevahega paar on abielus juba alates 2002. aastast. Staar ise on oma suhet noorema mehega kommenteerinud nii: «Me ei hooli vanusevahest absoluutselt. Vanus on kõigest number ning kunagi pole liiga hilja armastust leida.» Õnnelikud armastajad ei lase end ümbritsevatest kuulujuttudest segada.