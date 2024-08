EI MINGIT KOHVI Meghan Markle jagab tervislikku nippi, kuidas pärastlõunane väsimus seljatada

Supervormis Meghan Markle on korduvalt rääkinud, kui olulisel kohal tema elus on tervislik toitumine. Samas tunnistab, et on ka kõigest inimene ning väikesed patustamised on ikka lubatud. Samuti avaldab ta nipi, mis pühib tema sõnul sageli pärastlõunal tabava väsimuse hetkega silmist.