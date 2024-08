TUNNE ÄRA 5 harjumust tööl, mis viitavad ligihiilivale depressioonile

See on haigus, mida põeb 280 miljonit inimest üle maailma. Depressioonis inimene on sagedasti nähtavalt kurb ja kurnatud, kuid paljudel juhtudel võivad ilmneda ootamatud nähud. HuffPost kogus kokku mitme terapeudi tähelepanekud töö juures, mis võivad olla masenduse varjatud märgid.

1. Sa töötad väga palju ning väldid koju minemist.

Kolleegid ei pruugi iialgi aimata, et kannatad depressiooni all, kui oled tööl tegus ja usaldusväärne.

Aktiivsed ja tegusad inimesed võivad ka hoolimata depressioonist olla rapsijad. Näiteks kui inimesel on käsil abielulahutus või ta peab hooldama haiget pereliiget, on just tema see, kes soovib tööl kõige rohkem panustada, keerulisi probleeme lahendada, ületunde teha ning ärireisidel käia. Sellised inimesed toituvad tööl saadavast tunnustusest ning väldivad iga hinna eest oma koduseid raskusi.

2. Olid varem seltskonnalõvi, kuid nüüd eelistad üksi olla.

See, kuidas sa kolleegidega käitud, peegeldab seda, kas sul on lihtsalt halb päev või midagi tõsisemat. Eemaldumine töökaaslastest ning endasse kapseldumine on tavapärased depressiooni nähud.

See võib ilmneda nii, et varem võttis inimene koosolekutel aktiivselt sõna, aga nüüd istub tagumises reas või lausa unustab koosolekud ära, väldib tööolenguid ja -üritusi, leiutab strateegiaid, kuidas ülemuse ja kolleegidega mitte suhelda, suunab oma kõned automaatvastajasse , vastab e-kirjadele aeglaselt või unustab üldse vastamata.