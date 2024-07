Jennifer Lopez avaldas oma lastest haruldased fotod: nagu täiskasvanud juba!

Jennifer Lopezi fännid on üllatunud, kui linnulennul aeg möödunud on. Lauljatar jagas haruldasi fotosid oma 16-aastastest kaksikutest Emmest ja Maxist ning kuna tema lapsed ei ole just sageli avalikkuse ees, niitis foto paljud piltlikult öeldes jalust. «Millal nad nii suureks kasvasid?», «Nad ei näe enam laste, vaid täiskasvanute moodi välja!» on vaid mõned sadadest kommentaaridest.