Neuroloog Céline Dioni vaimustavast esinemisest: seda haigussümptomit oli kohati lavalt näha

2022. aasta detsembris tühistas Céline Dion oma turnee ja avalikustas kogu maailmale, et on mitu aastat võidelnud tõsise ja haruldase haigusega – jäiga inimese sündroomiga.

Céline Dion esitas olümpiamängude avamispeol Edith Piafi teost «Hymne a l'amour». Publik oli võimsast esinemisest lummatud. Tema etteastet jälgis hinge kinni hoides kogu maailm ja Dion tõestas, et hoolimata ravimatust haigusest on ta endiselt üks suurimaid muusikastaare.

Poola neuroloog dr Stanisław Szlufik rääkis uudisteportaalile Fakt, et Dioni esinemiseks ette valmistamine nõudis temalt ja ta arstidelt palju pingutusi. «Ilmselt harjutati nii palju kui võimalik, et haigusseisundit varjata,» ütleb ta.

Esinemine valmistati ette nii, et haigussümptomite ägenemise võimalus oleks piiratud. Jäiga inimese sündroom süveneb peamiselt siis, kui patsient liigub ja kõnnib, seetõttu seisis Céline Dion kogu esinemise aja paigal. Kohati oli näha, et ta tahtis sammu teha, hakates vasakule või paremale keerama, kuid jäi siiski paigale. «Minu teada pole ta kunagi nii paigal seisnud,» kommenteeris dr Szlufik.

Arst pööras tähelepanu ka Céline Dioni esinemiskostüümile – tema kleit oli disainitud nii, et isegi kui tal on haigusele iseloomulik lülisamba kumerus, ei ole see publikule näha.