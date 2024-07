Raske haigusega võitlev Celine Dion astub üle mitme aasta taas lavale

Jacques Boissinot / The Canadian Press via APF / Scanpix

Foto: Jacques Boissinot / The Canadian Press via APF / Scanpix

2022. aastal rääkis Celine Dion avalikus pöördumises oma raskest haigusest ning võttis esinemistest pausi, et end ravida ja taastuda. Peagi on lootust laulu «My Heart Will Go On» surematuks hitiks laulnud Dioni taas laval näha, kuid seda vaid korraks.