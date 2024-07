Niimoodi jäävad su juuksed endiselt paksuks ka pärast menopausi

«Lase oma hormoone kontrollida – nii suur osa juuste väljalangemisest on tingitud östrogeeni puudusest ja võimalikust androgeenide domineerimisest. Hormoonide kontrollimine aitab saada täpsemat pilti. Ja veendu, et see test hõlmaks ka kilpnäärmehormoone – need on sageli probleemiks keskeas ja üle- või alaaktiivsus võib põhjustada juuste hõrenemist,» toonitas Sophie.