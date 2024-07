SANDRA BULLOCK 60 Suur lein, näitlemisest loobumine ja lootusrikkad tulevikuplaanid

Kui keegi suudab tuhast tõusta ja end üha uuesti ja uuesti kokku võtta, on see Oscari võitnud näitlejanna Sandra Bullock.

Kuid elu armastuseks on ta nimetanud vaid üht - Bryan Randalli, kellega nad kohtusid 2015. aastal. «Ma leidsin oma elu armastuse,» rääkis Bullock intervjuudes. «Minu perekond ei ole selline, nagu ma kunagi ette kujutasin. See on palju parem, kui ma olen kunagi ette kujutada osanud.» Paraku suri mitu aastat ränga haiguse ALS-iga võidelnud Randall 2023. aastal. Sandra loobus 2022. aastal näitlemisest, et olla toeks oma kallimale ja hoolitseda oma laste eest.