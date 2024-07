Harry avalikustab põhjuse, miks ta tegelikult naist ja lapsi Ameerikast kodumaale ei too

Meghan Markle on oma endist kodumaad Suurbritanniat külastanud vaid paar korda pärast seda, kui paar 2020. aastal Briti õukonna esindusrolliga lõpparve tegid. Viimati nähti Meghanit Ühendkuningriigis kuninganna Elizabeth II matustel 2022. aastal. Ülejäänud harvadel kordadel on Harry käinud kodumaal üksinda.

Harry kardab oma pere turvalisuse pärast. «See on endiselt ohtlik,» ütles Harry hiljutises intervjuus ITV-le. Mees maalis vestluses õuduspilte, kirjeldades millised võimalikud ohud tema abikaasat võivad varitseda: «Olgu see siis nuga või hape või mis iganes. Need on minu jaoks tõelised mured. See on üks põhjuseid, miks ma oma naist siia riiki tagasi ei too.»