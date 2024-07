SÜDAMLIK Prints Harry tegi Louis'le hinnalise kingituse, mis on inspireeritud printsess Dianast

Näib, et armastava onuna kasutas prints Harry oma vennapojale Louisile ristimiskingitust tehes inspiratsioonina üht oma kõige väärtuslikumat mälestust. Sussexi hertsog tahtis, et Diana armastus klassikaliste raamatute esmatrükkide kogumise vastu edasi läheks ning hakkas sama tegema oma kahe vennapoja ja õetütre jaoks. On ütlematagi selge, et onu ei hoidnud raha kokku, sest väikesele Louisile kinkis ta ligi 9000 eurot väärt AA Milne'i «Karupoeg Puhhi» originaaleksemplari, mis pärineb 1926. aastast.