OOTAMATU PÄRIJA Printsess Diana lapsepõlvekodu ei jää Williamile ja Harryle

Prints Harry ja tema vend William ei päri suurt tükki oma ema pärandist - tema lapsepõlvekodu. Kui printsess Diana suri, pärisid William ja Harry suure osa tema pärandist. Erandiks on Althropi mõis, mille omandisuhetes on tekkinud ootamatu pööre. Väidetavalt antakse maja Harry ja Williami nõbule Louis Spencerile.

Printsess Diana hukkus 1997. aasta augustis ja tema pojad William ja Harry pärisid suure osa tema varast - raha, kinnisvara, ehted. Suurejooneline Althorp Estate, mis on Spencerite perekonnale kuulunud vara alates 1508. aastast ja kus Diana veetis oma lapsepõlve, on nüüd määratud päranduseks tema vennapojale Louis Spencerile. See tehing murrab traditsioonilise päranduse tava ja lisab Diana pärandi loole uue peatüki.