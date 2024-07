PILK PEALE Nutikad viisid, kuidas tselluliit minema kupatada

Tselluliit tekib siis, kui ladestunud rasv surub läbi nahaaluse sidekoe. Seetõttu leidub tselluliiti tavaliselt kehapiirkondades, kus on loomulikult rohkem rasva, nagu reitel, puusadel ja tagumikul. Tselluliit võib ilmneda olenemata kehatüübist või kaalust. Kuigi tselluliit ei pruugi olla märk valest toitumisest või vähesest liikumisest, võivad need tegurid koos geneetika, hormonaalsete muutuste ja veepuudusega sellele kaasa aidata. Ka vanus mängib rolli, sest vananedes kaotab nahk elastsust ja muudab tselluka ilmsemaks.

6 lihtsat viisi, kuidas tselluliiti vähendada

Pea meeles, et kuigi tselluliidi üldist väljanägemist on võimalik parandada, pole ühtegi võlukreemi ega ravi, mis selle täielikult kõrvaldaks.

Puu- ja köögiviljades on palju antioksüdante, mis mõjuvad üleüldiselt nahale hästi. Rohelised lehtköögiviljad, murakad, mustikad ja tsitrusviljad on kõik suurepärased antioksüdantide allikad, mis aitavad tselluliiti peletada. Parimate tulemuste saamiseks vähenda töödeldud toitude, suhkru ja soola söömist ja joo rohkelt vett.

Retinool stimuleerib kollageeni tootmist, nii et naha tekstuur on siledam ja tihedam. Kuigi see ei pruugi kaotada tselluliidi lohke, parandab see välimust. Määri nahka retinoolikreemiga aeglaselt ja ülepäeviti, et nahk kohaneks ja ei ärrituks.