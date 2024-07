ÜLLATAV Ekspert: ära neid 5 toitu kunagi oma lastele anna

Dr Fuller ütles, et vanemad peaksid kuulama tervishoiutöötajate nõuandeid, et laste toitumine ja suhe toiduga oleks tulevikus hea, ning nimetas viis toitu, mida ta oma lastele kunagi ei annaks.

1. Kookosõli

Dr Fuller nimetas kookosõli üheks 21. sajandi parimaks turunduspettuseks ja ütles, et see ei tohiks olla osa lapse menüüst. «Kookosõlis on umbes 80 protsenti küllastunud rasvu,» ütles ta. «Seetõttu see ongi toatemperatuuril ostes tahke. On tõestatud, et see tõstab halva kolesterooli taset, mis blokeerib artereid ja põhjustab südameinfarkti.»

Dr Fuller soovitas kookosõli asemel kasutada oliivi- ja rapsiõli, mis sisaldavad küllastumata rasvu ja mõjuvad hästi lapse südamele.

2. Mandlipiim

Dr Fuller ütles, et mandlipiim, mida valmistatakse mandlite jahvatamise ja vee lisamise teel, ei ole imikutele, väikelastele ega ka vanematele lastele sobiv piimaasendaja. Mandlipiimas on vähe valku, see on väga kallis ja võib sisaldada lisaaineid ja mõnikord isegi taimeõli. Mõnes kaubamärgis on ka lisatud suhkrut.

Dr Fuller soovitas lapsevanematel valida lehmapiim, kus on rikkalikult kaltsiumi ja D-vitamiini, mida on vaja tervete luude jaoks. Ühtlasi on lehmapiimas ka joodi, mis on oluline kilpnäärme ja tervisliku kehakaalu jaoks. Laktoositalumatusega lastele soovitas dr Fuller laktoosivaba lehmapiima ja piimaallegria puhul kaltsiumiga rikastatud sojapiima.

3. Või