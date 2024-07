MILJONID OOTAVAD Prints Harry saab 40. sünnipäevaks hunniku raha

Suurbritannia kuninganna ema Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon suri 2002. aasta 30. märtsil 101-aastasena. Enne oma surma pani ta paika mitmed varanduslikud asjad, tagamaks, et tema perekond päriks tema kopsaka vara just nii nagu ta ise seda soovib.

Hetkel 39-aastane kahe lapse isa prints Harry pärib vanavanaemalt kopsaka summa raha. See on vaid murdosa kuninganna ema hinnanguliselt 70 miljoni naelsterlingi suurusest varast, mille jõukas naine oma pere sihtfondi paigutas. Kuid sellest hoolimata on rahahunnik muljetavaldav - Harry saab endale teadaolevalt 7 miljonit naela. See on kuninganna ema pärandusest suurim osa.