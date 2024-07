ETTEVAATUST Tõenäoliselt teed sa neid vigu päikesekreemi peale kandes

Praegu on käes päikselised päevad, mil sa kindlasti soovid kaitsta oma ihu päikesekreemiga. Enamik aga arvab, et määri lihtsalt kreemi peale ja asi ants. Paraku ei vasta see tõele. Allpool toob arst välja kõige tavalisemad vead, mida inimesed päikesekreemiga seoses teevad.