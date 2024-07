William ja Catherine vajavad töökohustuste juurde naasmiseks haruldase oskusega abilist

Ei juhtu tihti, et Briti kuningakoja liikmete juures mõni töökoht vabaneb ning sinna uut personali otsitakse. Praegu on aga just võimalus üks magus amet saada, nimelt otsivad William ja Catherine endale erasekretäri assistenti. Kuid sellel assistendil peab muude tingimuste hulgas olema üks üsna haruldane omadus, vahendab Daily Express.