Naine hädas: mu partner haiseb pidevalt oma tülgastava harjumuse tõttu

Meil kõigil on harjumusi, mida partner eriti ei fänna. Kuid kui on miski, mis on tekkinud koosolemise aja jooksul ja kallimat sinu vastumeelsus ja tülgastus ei huvita?

Naisel, kes anonüümses foorumis nõu ja abi palub, on murdumine lähedal. Tema kallim on suitsetaja, mis talle väga ei meeldi, kuid see ei ole asja juures kõige hullem, vaid alles jäämäe tipp. «Ka mu eksmees oli suitsetaja, kuid sain sellega hakkama, sest tema suuhügieen oli laitmatu,» räägib naine, miks ta praeguse suhte alguses nikotiini harjumust liiga hulluks ei pidanud.

«Kuid mu praeguse kaaslasega on seis ikka väga hull. Suitsetamist võimendab veel see, et ta ei pese oma hambaid ja hais, mis pidevalt teda saadab, on talumatu. Tema hambahari ei liigu vannitoas kunagi. Tal on alles jäänud vaid neli hammast, needki tumedad, katkised ja väikeseks kulunud. Ma seni isegi ei teadnud, et hambad nii halvas seisus võiksid olla.» Lisaks on mehe suus halva hügieeni tõttu pidevalt põletik, mis võimendab halba suuhisu veelgi.