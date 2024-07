Printsess Catherine'i Wimbledoni kleidil oli sümboolne tähendus

42-aastane Walesi printsess on All England Lawn tennise- ja kroketiklubi (AELTC) kuninglik patroon ning otsustas organisatsiooni austada, kandes üht selle ametlikest värvidest. AELTC toonid on «Wimbledoni lilla» ja tumeroheline toon, mida nimetatakse «Wimbledoni roheliseks», mistõttu oli printsessi lilla kleit ideaalne valik. Komplekti täiustasid nahavärvi Camilla Elphicki kingad. Victoria Beckhami disainitud päikeseprillid ja By Pariah kõrvarõngad.