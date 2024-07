William ja Catherine tegid printsess Anne'i paranemise puhul haruldase postituse

Haruldane sõnum kuningas Charlesi pojalt ja tema naiselt postitati vahetult pärast seda, kui Kensingtoni palee avalikustas, et Kate esineb pühapäeval Wimbledoni meeste finaalis ja annab üle võitjakarika. Vähi tõttu keemiaravi saava Catherine'i jaoks on see esimene ülesastumine pärast 15. juunil toimunud kuningas Charlesi sünnipäeva ehk Trooping the Colorit.