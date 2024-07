Lastevanemate hästi mõeldud teod, mis peletavad lapsed neist eemale

See ei tähenda, et peaksid oma emotsioone laste eest varjama, kuid on oluline leida viise, kuidas stressiga paremini toime tulla. Me võime arvata, et lapsed on liiga väikesed, et mõista me tundeid, kuid nad on vanemate meeleolude suhtes väga tundlikud. Pidev stress paneb tormiliselt reageerima laste soovidele ja siis nad ei taha enam tullagi su jutule. Nii jäävad nad aga ilma emotsionaalsest toest, mida sa saaksid neile pakkuda ja mida nad vajavad.