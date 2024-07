MIDA TEHA? Põhjus, miks su kõht paisub enne päevi kui õhupall

Esmalt on oluline rõhutada, et hormoonid kõiguvadki iga kuu. Arvesta sellega riideid ostes ja ära põe või mõtle kaalulangetusele sellepärast. Kui sa aga tunned, et puhitus on lausa ekstreemne, tee väikseid muudatusi toidusedelis. Kahjuks tähendab see, et PMSi lemmiktoidud, pitsa ja jäätis, tuleb ära jätta. Puhitust aitavad leevendada puu- ja juurviljad, kaaliumirikkad toidud (tumerohelised lehtköögiviljad, maguskartulid, banaanid) ja diureetikumid (ingver, ananass, kurk). Lisaks on kasulikud trenn ja rohkelt vett. Eemale tuleks hoida töödeldud toidust ja soolast, nagu krõpsud ja kiirtoit, sest sool paneb keha vett kinni hoidma.