Mees pettis naist eriti alatult: vähemalt saan nüüd lahutust nõuda

Muserdatud naine rääkis oma kurvast kogemusest Redditi foorumis, sest saab seal anonüümseks jääda. Tal on nimelt häbi, et tema mees nii alatuks petiseks osutus.

Taustaks räägib ta, et sai aasta tagasi emaks ja kuigi ta väga pingutab, pole tal õnnestunud sünnituseelsesse kaalu ja füüsilisse vormi tagasi saada. Ta räägib, et on liiga hõivatud oma poja eest hoolitsemise ja majapidamisega, et pole aega jõusaalis käia ega rahulikult kodus treenida. Nad on mehega koos olnud üheksa aastat, neist neli abielus.

«Saan ise ka aru, et olen oma välimuse veidi käest lasknud, aga sain alles eelmisel aastal emaks. Minu mees aga pole mind sünnitusest saadik puudutanud ega hellitanud, sest ma pole tema jaoks seksuaalselt atraktiivne. Ma tean, et tema maitse on saledad ja vormis blondiinid, aga mina olen endiselt raseduskilodega kimpus,» kurtis ta õnnetult.

Ühel hetkel märkas naine, et mees on harvem kodus ning väidab pidevalt, et tööl läheb kauem. Mitu kuud ebamugavat tunnet vormus suureks kahtlustuseks. Ja mees jäigi vahele. «Nad on kolleegiga juba mitu kuud intiimsuhtes olnud, nägin neid nüüd ka oma silmaga ühes autos istumas ja suudlemas.»

Naine ütles, et kui selles loos on midagi positiivset, siis see, et ta tegelikult polegi hull nagu mees teda nimetas ning saab nüüd petise maha jätta. «Minu uhkuse juures ei tule kõne allagi, et ma lahutust ei nõuaks ning teda välja ei viskaks.»

