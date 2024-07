Pulma tulnud kontvõõrad jätsid pruutpaarile veidra kingituse

Paar küsis oma perede käest veel üle, kuid kõik kinnitasid, et onu Davidit ja tädi Nancyt suguvõsas pole. See tähendab, et need said olla vaid välja visatud kontvõõrad.

Lasen alati kaardile alla kirjutada kellelgi, kes seda paari ei tunne, et nad käekirja järgi aru ei saaks. Ainult üks paar on ära arvanud, et see olen mina – minu vend. Selle aasta alguses rääkis üks hea sõber mulle loo paarist, kes oli leidnud oma pulmakingituste hulgast jubeda keraamilise koera (0,50 dollarit vanakraamipoest), teadmata, et see tuli minult. Ausalt öeldes ei ole ma tavaliselt eriline naljategija, mistõttu keegi ei kahtlusta kunagi mind.»