Mees pakkis naisele sünnitusmajja naeruväärse sisuga haiglakoti

Paaril oli käsil 34. ootusnädal ja perepuhkuselt tagasi tulles tundus naisele, et nüüd on sünnituse algus käes. Mees soovis teda abistada ja pakkis haiglakoti, et naise elu mugavamaks ja mõnusamaks teha. Naisel tekkis aga palju küsimusi - mis ajendas meest selliseid asju valima ja sünnitusel oluliseks arvama?