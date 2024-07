KASULIK TEADA 54-aastane naine paljastas oma noorusliku keha saladuse

Uuringud on näidanud, et jõutrenn parandab küpsemas eas inimeste ainevahetust. Ühes uuringus täheldati, et kõigil osalejatel vähenes keharasva hulk ja kolesteroolitase langes. Mida tihemini trenni teha, seda rohkem rasva kadus. Kõige suuremat muutust kogesid need, kellel oli algul kõrgem vererõhk.

«Olen lõpuks leidnud õige kombinatsiooni, et ma oleks tugev ja vormis,» ütles Murray. «Ma toitun õigesti: söön liha, puuvilju ja mune, et varustada keha õigete toitainetega. Mu kaal jääb samaks, sest lihased põletavad rohkem energiat kui rasv ja vajavad säilimiseks rohkem kaloreid. See tähendab, et ma pean sööma rohkem, mis on suurepärane, sest mulle meeldib süüa.»