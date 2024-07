PARIM ILUNIPP Eksperdid paljastavad seksi ootamatu eelise

Kes oleks võinud arvata, et seks ei tekita üksnes head enesetunnet, vaid teeb ka ilusamaks? Konks on selles, et seks parandab vereringet, võimaldades hapnikul ja toitainetel kiiremini rakkudeni jõuda. Pärast seksi on nahk pringim, jume kirkam ja huuled õhetavad roosalt. Samuti ergutab seks kollageeni tootmist, mis mängib olulist rolli naha elastsuses, mis viib kortsude vähenemiseni.

Leitud on ka, et seks vähendab stressi, mistõttu tekib vähem tüütuid punne. Seda seetõttu, et kui stressihormooni kortisooli toodetakse vähem, on ka rasu vähem.

Kui sa oled aga vallaline ega huvitu hetkel kohtingutest, ole mureta. Eksperdid märkisid, et sa ei vaja ilmtingimata sekspartnerit, sest lihtne sekslelu teeb oma tööd sama hästi. Orgasm tõstab kehas östrogeenitaset, mis aitab säilitada kollageeni ehk struktuurset valku, mis hoiab naha elastse ja pringina. Sa saad nautida seksijärgset sära kohe, kuid üldise elustiili osana toetab regulaarne seks kollageeni tootmist.

Seks on üldse tõeline terviserohi, sest põletab kaloreid, alandab vererõhku, tugevdab immuunsüsteemi, leevendab valu ja parandab südame-veresoonkonna tervist. Armatsemine on ka tõeline rahusti – seksijärgne uni on taastav, nii et sa ärkad värskena ja ilma tumedate silmaalusteta, kirjutab news.com.au.