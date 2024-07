Ekspert andis nõu: on üks võimalus, kuidas prints Harry perekond temaga ära lepiks

Grant Harrold, kes on kuninga perekonna juures pikki aastaid töötanud, pihtis The Postile, et Harryl oleks vaja teha vaid üks südamest tulnd tegu, et isa ja venna usaldus ja poolehoid tagasi võita. Nimelt andis Harry paar aastat tagasi välja kõmulise autobiograafia «Varumees», mis sisaldas palju konflikte, tundlikku infot ja kaheldavaid fakte.