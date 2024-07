TAASTU TARGALT Ekspert annab nõu, mida süüa pärast festivali

Toitumisterapeut Kerry Beeson selgitas, et festivalid panevad kehale korraliku põntsu. «Sinu festivali toidurežiim on tõenäoliselt toitainetevaene ja annab kehale vähe tagasi. Seetõttu on oluline, et pärast koju jõudmist saaksid oma toitumisega taas reele.»

Kerry soovitab suurendada kiudainete, tervislike valkude ja tervislike rasvade tarbimist. Kiudainetest söö pähkleid, puuvilju ja täisteratooteid, valkudest mune, tofut, ube, lahjat liha või kala. Hästi sobivad ka oliiviõli ja avokaado.

Veel üks hea viis taastuda on teha paus saiast, valgest riisist ja makaronidest ning süüa nende asemel pruuni riisi, täisteraleiba, täisterapastat, ube või läätsi. Need aitavad veresuhkrut tasakaalustada, kuna aeglustavad süsivesikute imendumist ja hoiavad ära veresuhkru kõikumised.

Samuti söö punaseid viinamarju, kirsse, brokolit, lehtkapsast, paprikat, seeni ja vürtse, nagu kurkum. Roheline tee, kohv ja tume šokolaad on samuti kõrge antioksüdantide sisaldusega. Ehkki roheline tee on kasulik, hoiatab kuulsuste personaaltreener ja toitumisnõustaja Scott Harrison, et ära joo liiga palju musta teed ega muid kofeiini sisaldavaid jooke. Ja muidugi tasuks kindlasti mõneks ajaks alkoholist loobuda. «Need süvendavad vedelikupuudust ja häirivad unemustrit. Sellega seoses veendu, et saaksid palju magada, sest seda vajab keha taastumiseks,» lisas ta.

Üllatav näpunäide, mis aitab taastuda Toitumisspetsialist Lily Keelingil on üsna huvitav soovitus, mis aitab pärast festivalil osalemist taastuda. Ta ütles väljaandele Metro, et hapukurgivedelik võib olla uskumatult kasulik. «Soovitan koju jõudmiseks purk hapukurgivedelikku valmis varuda. Ehkki see ei pruugi kõigile meeldida, on selles hõrgus abinõus omad eelised. Hapukurgivedelikus sisalduvad naatrium ja kaalium aitavad asendada kadunud elektrolüüte. Samuti on seal antioksüdante, sealhulgas C- ja E-vitamiini, mis teevad üldiselt tervisele ja immuunsüsteemile head. Mõned inimesed aga vannuvad, et hapukurgivedelik on parim pohmelliravi.»