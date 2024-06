Trenniguru selgitab, miks on oluline kanda õiges suuruses riideid

Edinburghist pärit trenniguru Danielle on tuntust kogunud tänu enda praktilistele ja usaldusväärsetele treeningnõuannetele. Lisaks erinevatele trenniga seonduvatele nippidele heidab ta valgust sotsiaalmeedias leiduvale võltsusele, mis mõjutab paljude naiste enesepilti.

Oma hiljutises postituses toob ta välja selle, miks on oluline kanda endale sobivas suuruses riideid. Ta selgitab, et riided on loodud selleks, et need meile sobiksid, mitte vastupidi. «Me ei pea enda kehasid muutma selleks, et teatud suurusesse sobida, eriti kui need võivad nii palju erineda». Danielle sõnul on tähtis, et riided istuksid seljas mugavalt. Liiga pingul teksapaar ei ole märk sellest, et peaks kohe jõusaali jooksma, sest riiete sobivust mõjutavad paljud erinevad tegurid.

Danielle peab oluliseks jagada positiivset sõnumit selle kohta, kui tähtis on enda keha armastada ja selle eest hoolt kanda. Ta selgitab, et see, mida me sotsiaalmeedias näeme, ei ole alati tõene ning ühe perfektsena näiva foto taga võib peituda palju muud kui lihtsalt hea väljanägemine. Ühes enda postituses toob ta välja, kuidas poseerimine ja filtrite kasutamine annatab märgatavalt erineva lõpptulemuse. Kui ühe foto peal on näha saledat pihta ja trimmis kõhtu, siis teises poosis istudes näib keskkoht üpriski teistsugune välja.



Danielle avaldab, et varem võrdles ta pidevalt ennast teiste naistega, soovides, et ta näeks nendega samasugune välja. Ta ei olnud siis veel teadlik, et inimesed proovivad ainult enda parimat versiooni näidata. «Ma ei tulnud isegi selle peale, et nad võiksid kasutada valgustust, poseerimist, retušeerimist või isegi muid riideid, selleks et teistsugune välja näha.» Nüüd suhtub Danielle enda kehasse armastuse ja lugupidamisega ning tuletab ka teistelegi meelde, et see on täiesti normaalne, et me näeme välja teistsugused kui internetis leiduvad töödeldud pildid.