Need kaks lihtsat nippi aitavad kiiresti ja magusalt uinuda

Lambad on loetud, aken avatud ja suletud, duši all käidud, tee joodud, pissil käidud. Mis veel teha saaks, kui unerohtu ei taha võtta?

Umbes iga kolmas inimene maailmas kannatab regulaarselt unetuse all, mis raskendab uinumist. Kui kehva unega ööd tuleb ette kord kuus, siis tõenäoliselt ei kahjusta see tervist, aga regulaarne unepuudus võib olla ohtlik ning soodustada tõsiseid haiguseid, sealhulgas diabeeti ja südamehaiguseid.

Internetis liigub ringi põnevaid nippe, kuidas õhtuti mõnusalt magama jääda. See ei tähenda melatoniini võtmist, mis on unisuse eest vastutava hormooni sünteetiline versioon, ega muid toidulisandeid. Samuti ei pea enne magamaminekut kuuma duši all käima ega isegi erinevaid loomi või numbreid loendama.