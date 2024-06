PALJU ÕNNE! Catherine jagab Williami sünnipäeva puhul isikliku sõnumiga lustakat fotot

Täna, 21. juunil, saab prints William 42-aastaseks. Viimane aasta pole mehe jaoks kergete killast olnud, ta on pidanud toime tulema teadmisega, et nii tema isa, kui abikaasa põevad vähki. Armastava abikaasana on ta oma perele loomulikult suureks toeks ning laseb Kate'il võimalikult rahus terveneda ning kosuda.

Walesi printsess Catherine jagas täna ühismeedias seninägematut südamlikku fotot Williamist ja nende kolmest lapsest. Fotol hoiavad William, George, Charlotte ja Louis üksteise kätest kinni ning hüppavad liivaluidete kohal õhku. Sõnumiks on ta kirjutanud: «Palju õnne sünnipäevaks, papa, me kõik armastame sind nii palju! Cx». Allkiri Cx tähendab, et postituse tegi printsess isiklikult. Foto on Kate'i enda tehtud ja pildistati see eelmisel kuul Norfolkis, kus perekond praegu resideerub.