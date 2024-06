Printsess Catherine'i kahtlustatakse vähi teesklemises

Sotsiaalvõrgustikus X (endine Twitter) on pärast Kate Middletoni hiljutist avalikku esinemist levinud uus vandenõuteooria. Ta osales iga-aastasel Trooping the Colori paraadil koos prints Williamiga. Fotod säravalt naeratavast Kate Middletonist kübaras ja kleidis, on kuulujutuveskid tööle pannud.

Levivad kahtlustised, et kuigi printsessi soeng on küll kübara alla peidetud, pole tal vähimaidki juuste väljalangemise märke, juuksed näevad välja sama kohevad ja lopsakad, kui möödunud aasta detsembris. See on üks detailidest, mis on inimestes tekitanud pettuse kahtluseid. 42-aastast Kate'i süüdistatakse selles, et ta üritas vähiravi fassaadi taha varjata midagi muud.