LAPSEVANEM SOOVITAB Ülilihtne viis plekkide kiireks eemaldamiseks

37-aastane suunamudija Emma O'Donnell demonstreerib sotsiaalmeedia videos enda hiljutist avastust, millega on võimalik peaaegu igasugune puuviljaplekk kerge vaevaga eemaldada. Esialgu kahtlevalt, keedab naine kannutäie vett, et testida määrdunud beebiriiete peal, kas see nipp üldse paika peab. Kraanikausi kohal, kallab ta kuuma vee otse plekile ja koheselt on näha, kuidas plekk imekombel haihtub. Sama kordab ta paksemast materjalist riidega ja ka selleltki tuleb vähese vaevaga plekk maha.