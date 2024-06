Palee kommenteerib väiteid printsess Catherine'i riigist lahkumise kohta

Veebis ringlevad kuulujutud, et printsess viibib Hudsonis Texases MD Andersoni vähiravikeskuses. Keskus ise ei ole seda kinnitanud, tuues põhjuseks patsientide andmekaitse ja privaatsuse. Redditi lõimed ja TikToki kasutajad on väitnud, et on Catherine'i Houstonis St. Regise hotellis liikumas näinud.