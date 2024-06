TERVIS PAREM? Printsess Catherine tegi olulise avalduse

Pärast mitut kuud kestnud salapärast eemalolekut ja paljusid spekulatsioone, avaldas Walesi printsess Catherine 22. märtsil šokeeriva video, mis raputas kogu maailma. Armastatud printsess tunnistas, et pärast kõhuõõneoperatsiooni avastati tal vähk ja ta peab läbima keemiaravi.

Mais avaldasid printsessi lähedased, et Catherine naaseb töökohustuste juurde ilmselt alles sügisel – seda vaid juhul, kui tervis lubab.

Nüüd kirjutab Independent, et printsess on vihjanud, et ta võib avalikkuse ette tulla juba käesoleva nädala laupäeval, 15. juunil, kui toimub kuningas Charlesi iga-aastane sünnipäevaparaad.

Ootamatu haigus

Walesi printsess Catherine tegi märtsis avalduse, et tal on diagnoositud vähk ja ta on saamas ravi. Naise sõnul oli tema kõhuoperatsioon plaaniline ja juba siis arvati, et tegu võib olla vähkkasvajaga.

Uudis oli loomulikult nii talle kui ka perele täielikuks šokiks. Oma kolmele lapsele on ta haigusest rääkinud ning kinnitanud, et nende ema saab ravi ja muutub iga päevaga üha tervemaks ja tugevamaks.

«Loodame, et mõistate, et perena vajame nüüd aega, ruumi ja privaatsust, kuni ma ravi lõpetan. Minu töö on mulle alati sügavat rõõmu toonud ja ootan, et saaksin tagasi tulla siis, kui saan, kuid praegu pean keskenduma täielikule taastumisele,» sõnas printsess.