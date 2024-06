PEAB TEADMA Just see on parim aeg kohvi joomiseks

Tõsiasi on, et kõik inimesed reageerivad kofeiinile erinevalt. Mõne jaoks on see hommikune erguti, teistele pigem uinutavate omadustega. Põhjuseks on ajus leiduv keemiline ühend nimega adenosiin. Kofeiin blokeerib adenosiini retseptoreid, mis põhjustavad väsimustunnet.

Teadlaste sõnul läheb keskmiselt 20–30 minutit selleks, et tunda kohvi mõju pärast selle vereringesse jõudmist. Samuti mängib rolli geneetika, mis ilmneb selles, et mõnele piisab ühest hommikukohvist, samal ajal kui teised joovad mitu tassi päevas.



Päeva jooksul hakkab adenosiin kehas suuremas koguses ladestuma ning kofeiin takistab adenosiinil vastavate retseptoritega põimumist. Kuna hommikuti on adenosiini kogus madal, siis ei ole mõttekas kohe esimese asjana hommikul kohvi juua.



Briti uneekspert soovitab esimese tassi kohvi valmistada alles 45 minutit pärast ärkamist, kirjutab New York Post. Tema sõnul on kortisooli tase seotud igaühe enda unerütmiga ning liiga kõrge tase võib mõjutada immuunsüsteemi. Seega ei ole soovitatav kohe peale ülestõusmist kohvitassi järele haarata ja pigem jätta see hommikuste toimetuste lõppu.