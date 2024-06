Oprah Winfrey toimetati tõsise terviserikkega haiglasse – kas süüdi on Ozempic?

70-aastane meediamogul Oprah Winfrey avalikustas 2023. aasta lõpus oma suure kaalukaotuse põhjuse, seni oli ta selleteemaliste kommentaaride jagamisest keeldunud. Spekulatsioonide lõpetamiseks tunnistas Oprah, et kasutas kaalulangetamisravimeid. Kuigi ta ei täpsustanud, millist ravimit ta tarvitas, kinnitas ta, et see on ravim, mida tavaliselt määratakse II tüüpi diabeediga patsientidele, kuna see aitab reguleerida insuliini taset kehas. Suure tõenäosusega oli tegu populaarse Ozempicuga.

Veresuhkru stabiliseerimiseks kasutatav ravim on populaarne nii staaride kui tavainimeste seas. Oprah oli sunnitud selle kasutamise tõttu Kaalujälgijate juhatuse liikme rollist tagasi astuma, kuid ei kahetse ega olnud ravimit kiites sõnadega kitsi. Ta ütles ajalehele People antud intervjuus, et kaalu langetavad ravimid on kingitus: «See, et minu eluajal on olemas meditsiiniliselt heakskiidetud retsept kehakaalu korrigeerimiseks ja tervemaks saamiseks, tundub kergenduse ja kingitusena.»

Teisipäeval viidi Winfrey haiglasse ning tema tervisehäire oli sedavõrd tõsine, et ta tühistas oma teleesinemised. Tema kauaaegne sõber ja CBS Newsi saatejuht Gayle King ütles vaatajatele, et Oprah ei osale CBS Morningsis, kuna tal on raske kõhutõbi. Gayle lisas: «Ma ei saa muutuda liiga detailseks, aga tema seisund oli tõsine ja enesetunne väga halb. Haiglas pandi Oprah tilgutite alla ja ta kannatas dehüdratsiooni all. Ütlematagi selge, et see oli väga tõsine asi.»

WebMd.com andmetel põhjustavad Ozempicu ja sellesarnaste ravimite mõned kõrvaltoimed oksendamist ja kõhulahtisust ning veebileht soovitab kõigil kasutajatel, kellel on tõsine kõhuvalu, koheselt arsti poole pöörduda.