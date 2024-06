EKSPERT TEAB Need kolm levinud kaalulangetuse harjumust teevad rohkem halba kui head

«Kui ma alustasin, ei teadnud ma fitnessist sõna otseses mõttes midagi. Tegin seda, mida kõik teisedki ja pöördusin info saamiseks sotsiaalmeediasse,» avaldas Rizzo oma 77 300 TikToki jälgijale tehtud klipis.

«Olen aastate jooksul omandanud palju tervislikke harjumusi, kuid on olnud ka palju selliseid, mis on mulle rohkem kahju kui kasu teinud,» jätkas ta. «Ma ütlen teile, millised need on, et te saaksite minust kiiremini edasi liikuda.»

Liigne trenn

«Sa ei pea mitu korda nädalas pööraselt jõusaalis rassima,» kinnitas Rizzo. «See ei muuda su keha nii, nagu sa arvad ja tõenäoliselt põled nii väga kiiresti läbi. Ütlen oma klientidele nüüd, et me tahame keha stimuleerida, mitte hävitada.»

Liigsed toitumisreeglid

«Suhe toiduga on oluline. Kui mõtled, et üks või teine toit on sulle halb või et tohid süsivesikuid tarbida ainult kindlal ajal, muutub suhe toiduga mürgiseks,» selgitas Rizzo.

«Mul tekkis liigsöömise ja piirangute tsükkel, millest väljumine võttis kaua aega,» lisas ta. «Ükski toit ei ole iseenesest hea või halb. On mõned, mis on vähem toitvad, mõned, mis on veidi toitvamad.»

Teed kõike kellegi teise vormi saavutamiseks

«Ükskõik kui palju sa ka ei hindaks kellegi kehaehitust ja tema saavutatud eesmärke - sa ei ole tema,» vahendab New York Post Rizzo nõuandeid.

«Sa võid süüa täpselt samamoodi nagu ta söövad, sa võid treenida täpselt samamoodi nagu ta treenib ja sa ikka ei näe välja täpselt nagu tema,» jätkas ta. «Nii et saa see oma peast välja - muutuda saab iseenda parimaks versiooniks.»