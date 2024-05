TOP 5 Valgest suvisest lihtsusest tõelise värviplahvatuseni - Eesti naiste valikud suviseks moeõhtuks

Marimellide naispool saabus seltskonda kihilises end samaaegselt õhulises suvekleidis, mis on Eesti disain ning mis pärineb brändilt Kittlemood. Kleidi puhul torkasid silma kaunid tüllist varrukad. Tumehallikat nööpidega kleiti kaunistasid erivärvides mummukesed. Vürtsi lisas oliivirohelise õlapaelaga Louis Vuittoni kott. Kõrvas olid Mari-Leenul Tanel Veenre eritellimusel valmistatud kõrvarõngad, millel on hõbeplaat, kuhu on graveeritud Marimelli tütre Hedelini sünniaeg.