Ärinaine Tiiu Järviste kui moekameeleon: Dubais imetlen kõrgmoodi, Eestis käin taaskasutuspoodides

Järviste väisas Veenre moeüritust kaunite mustritega Loro Piana valges kleidis, millele lisas särtsu kärtssinine Chaneli kott ning äikesesinised kõrvarõngad, mille naine leidis taaskasutuspoest. «Kõik on nii nagu minul ikka, taaskasutus ja tippmood koos,» räägib Järviste.

Tiiu oli Tanel Veenre uuest kollektsioonist lummatud. Kogu õhtu tekitas ärinaisele palju emotsioone ning kinnitas veelkord, et Eesti moeloojad on väga kõrgel tasemel.

«Taneli puhul oli eriti kena seekord vaadata, et kokku oli pandud siid ja rüiutehnika. Samaaegselt sai näha orhideemustrit ja kirjakunsti. Tore oli näha rüiutehnikat oma erinevates kulminatsioonides, sest seda enam eriti ei kasutatagi,» muljetab Järviste.

Tiiu tunnistab, et nii mõnegi Taneli kollektsiooni eseme puhul tekkis tal tunne, et võiks selle isegi selga panna.

«Kannaksin ise kindlasti, sest siid. Seda on alati hea kanda. Lisaks kõik need kaftanid ning muidugi värvid. Jätaksin võib-olla enda jaoks need tumedamad asjad välja.»