Tanel Veenre tõi lavale õuduse ja ilu harmoonia: «Lõhnastasin modelle enne lavale astumist, et kõik mõjuks täiuslikult»

«Tegin kõike seda selleks, et kogu hetk oleks meeleline, kihiline, et oleks elamus. Lihtne runway, jooksmine edasi tagasi, see mind ei köida. Ma olen lugude rääkija ning võib-olla peidan ma selle taha natuke seda, et ma ei ole tegelikult moekunstnik,» jagab Veenre elevusega mõtteid.