Catherine'i sõbrad rääkisid, millal printsess tööle naaseb: uudised pole rõõmustavad

Kuigi prints William kinnitab, et Kate tunneb end hästi, viitavad kuningliku paari sõbrad, et tõde võib olla teistsugune.

«Printsessi sõbrad, kellega viimastel päevadel rääkinud olen, viitavad sellele, et me ei näe Catherine'i enne sügist – ja sedagi alles siis, kui ta on täielikult taastunud. Tema selle aasta ajakava on tühi,» kirjutas Daily Maili ajakirjanik.