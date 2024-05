Vastakaid reaktsioone tekitanud Catherine'i portree autor avas suu

Ajakirja Tatler tarbeks maalitud portree Walesi printsess Catherine'ist põhjustas fännide seas palju pahameelt. Tulevast kuningannat võrreldi Aasia päritolu inimesega, öeldi, et ta on täiesti äratundmatu ja üleüldse on tegu ebaõnnestunud jäädvustusega.